Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 5607 SKM bünyesinde 3 adet külçe altın (4 kilo 133,86 gram), bin 203 paket sigara, 230 adet puro, 9 kilo 780 gram açık tütün, 919 adet elektronik sigara, 500 adet elektronik sigara likidi ele geçirilmiştir.

6136 SKM bünyesinde yapılan çalışmalarda ise 3 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca fişeği ve 13 adet tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.İHA