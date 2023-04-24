Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden Van Balıklarının neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan ve 15 Temmuz'a kadar devam edecek olan av yasağı süresince akarsular havadan ve karadan sürekli denetlenmeye başladı.

15 Nisan Cumartesi günü başlayan ve 15 Temmuz tarihine kadar yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan Van Balıklarını korunması amacıyla kentteki kurumlar sıkı önlemler aldı. Göl kıyısında bulunan Van'da 6, Bitlis'te ise 3 ilçede yaklaşık olarak 14 bin insanın geçim kaynağı olan Van Balığı, ekipler tarafından hem havadan hem de karadan sıkı bir şekilde korunuyor.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşamaya çalışırken görsel şölen sunan Van Balığı'nın korunması amacıyla Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Van ve Bitlis'te 3 ay sürecek yasak döneminde, Van Balığı'nın avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile yol güzergahları sürekli gözetim altında tutuluyor. Jandarma ve polis ekiplerinin gölde botlarla sürekli devriye attığı bu dönemde, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri ise kent genelinde balık satışının yapıldığı iş yerlerini denetleyerek kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Kurumlar, kaçak avlanmaya dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan broşürleri kent genelinde belli noktalara asarken, okullarda ise, bilinçlendirme amaçlı etkinlikler düzenlenecek. 3 bin 713 kilometrekarelik alana sahip olan Van Gölü, Van İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan bin 965 kilometrekare alan ve 274 kilometrelik kıyı şeridinde Erciş ve Edremit Sahil Bot ile Çevre Koruma görev timleri sıkı önlemler aldı. Yıllık 14 milyon dolarlık bir ciroya sahip ve bölgede 14 bin insanın geçimini sağladığı, Van Balığı 15 Temmuz tarihlerine kadar avlanamayacak.

Van Bölge Gazetesi