Günde ortalama 900 hasta muayenesi ve 40 göz ameliyatı gerçekleştiren klinik, bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldi.

Bölge halkına umut olan klinik hakkında SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile klinik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Burhan Başkan değerlendirmelerde bulundu.

Klinik sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Burhan Başkan, kliniğin geldiği noktayı değerlendirirken, 2024 yılı Ekim ayı itibariyle eğitim kliniği statüsü kazandıklarını ve asistan eğitiminin de aktif olarak sürdüğünü belirtti. Şu anda 7 asistan doktorun görev yaptığı klinik, yoğunluk yaşıyor.

“YOĞUN TALEBE RAĞMEN DURMAK YOK”

Sadece Van halkına değil çevre iller ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalara hizmet verdiklerini vurgulayan Dr. Burhan Başkan, “Sadece Van değil, çevre illerden ve uzak şehirlerden de hasta kabul ediyoruz. Bu yoğunluk bizi yıldırmak yerine daha çok motive ediyor. Günde 900 hasta muayenesi, 40 ameliyat gerçekten büyük bir sorumluluk. Ancak halkımıza en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

“GÖZ SAĞLIĞI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ”

Klinikte en çok karşılaşılan hastalıkların başında görme bozuklukları ve katarakt geldiğini belirten Dr. Başkan, “Bunun yanı sıra retina cerrahisi, kornea nakli, göz tansiyonu ve gözyaşı kanalı ameliyatları gibi ileri düzey operasyonlar da başarıyla yapılıyor. Özellikle yaz aylarında kurak iklimin etkisiyle alerjik konjonktivit vakaları artıyor. Vatandaşlarımız göz hijyenine dikkat etmelidir. Uykusuzluk, stres ve yorgunluk bu tür rahatsızlıkları artırabiliyor. Toz, toprak, duman ve güneş ışığı da şikayetleri alevlendirebiliyor. Vatandaşlarımız yüzlerini bol bol suyla yıkamalı, uykularına dikkat etmeli. Güneş ışınlarına karşı mutlaka UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmalı. Gerekli durumlarda da bir göz hekimine başvurmaktan çekinilmemeli.” sözlerine yer verdi.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN HASTA KABUL EDİYORUZ”

Eğitim kliniği statüsüyle birlikte daha ağır vakaların da üstesinden gelmeye başladıklarını belirten Dr. Burhan Başkan, “Hastanemizden farklı şehirlere sevk oranı ciddi oranda azaldı. Artık neredeyse hiç sevk yapmıyoruz. Aksine Türkiye’nin dört bir yanından hasta kabul ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ameliyatlarla yalnızca Van’ın değil, Doğu Anadolu’nun göz sağlığı alanında en güçlü merkezlerinden biri olmaya devam ediyoruz. Hizmet ve başarı anlamında örnek bir model olan kliniğimiz, bölge halkına da umut veriyor.” ifadelerine yer verdi.

BAŞHEKİM SARIKAYA: “UZMAN HEKİM YETİŞTİRME İMKANI SAĞLIYOR”

Verilen hizmetlerle ilgili konuşan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise, “Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye bir şekilde hizmetini sürdürmektedir. Eğitim faaliyetlerinin de hastane içinde yürütülebileceği, uzman hekim yetiştirme imkanı sağlıyor bize. Biz de yaklaşık 1 buçuk yıl önce hastanemizde bu klinikleri kurmaya başladık. Öğretim üyelerimizin olduğu kliniklerden başlayarak bu klinikleri kurduk. Klinikler neden önemli? Çünkü ilimiz zorunlu hizmet kapsamında hekimlerin atandığı ve hizmet süreleri dolunca ayrıldıkları bir yer. Bunu kırmak için bu kliniklerin varlığı çok önemli.” dedi.

“HEKİM SAYILARIMIZDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR”

Öğretim üyesi alındığında yanında asistan hekimler yetiştiğini belirten Sarıkaya, “Bu şekilde hekimlerin bölgede kalma ihtimali artıyor. Ayrıca klinikte hizmet veren hekim sayısında da artış oluyor. Kliniklerimizi kurduğumuz bölümlerde şu anda hekim sayılarımızda ciddi bir artış var. Göz bölümü, özellikle yöremizde çok ciddi bir ihtiyaçtı. Şu anda ciddi bir kapasiteye ulaştık. Hekim sayımızda belirgin artış var. Günlük poliklinik sayılarımızda ve nitelikli ameliyatlar açısından da iyi bir merkez haline geldik.” sözlerine yer verdi.

Hastanede tedavi gören hastalar da hastanedeki hizmetten memnun kaldıklarını, yapılan başarılı ameliyatlarla sağlıklarına kavuştuklarını vurguladı.