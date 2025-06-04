Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, Van’da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteorolojik tahminlere göre Van genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi ön görülüyor.
Meteoroloji verilerine göre, yarın yağışlar yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak.
Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;
- İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
- Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Kaynak: WanHaber: Fatma Öztürk