Van’da 3 kurum arasında imzalanan işbirliği protokolü ile girişimciliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, bölgesel düzeyde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve elde edilecek çıktıların ulusal ölçekte örnek teşkil etmesi amaçlanıyor.

İmzalanan protokole ilişkin yapılan açıklamada; “Aynı zamanda, iş birliği ve ortak çalışma anlayışının güçlendirilmesiyle ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması ve istihdam sorunlarının çözümüne yönelik stratejik adımlar atılması hedeflenmektedir” denildi.

İş birliği protokolü, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Can Sari tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, öğrencilerin ticaret ve sanayi odaklı sektör temsilcileriyle etkileşimde bulunabileceği girişimcilik, iş birliği ve deneyim paylaşımı programlarının düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, girişimcilik alanında farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programları, seminerler ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Protokol tarafları, "Girişimcilik ve Mesleki Rehberlik Seminerleri" ile "Van TSO’nun İş Dünyasındaki Rolü" başlıklı etkinliklerin uygulanması konusunda mutabık kalırken, girişimcilik alanında yeni fikir, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik iş birliğinin devam ettirilmesine karar verildi.

İmza törenine; Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, Van YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer ve İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erol Kına katılım sağladı. Törende, imzalanan protokolün Van iline ve bölge girişimciliğine katkı sağlaması temennisinde bulunuldu.