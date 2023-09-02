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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 221 yıl hapis cezası bulunan 95 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 55'i Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yürüttüğü çalışmalarda ise aranan 24 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde 366 kişi, 173 ve 87 motosikletin sorgulaması yapıldı, 3 araç ile 6 motosiklet sürücüsüne 26 bin 522 lira ceza verildi.

Operasyonlarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tüfek, 46 fişek ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.AA