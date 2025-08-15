Düzenlenen programda; bağımlılık ve intiharların basında yayınlanması ve yayınlandıktan sonra toplum üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri ele alındı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programa; İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Sevcan Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Şuheda Tapan Çelikkaleli, Psikolog Sadrettin Onay, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Aşan ve kentteki gazeteciler katıldı.

İNTİHAR VE MEDYADA YANSIMASI

Gazetecilere yönelik düzenlenen programda Dr. Öğretim Üyesi Şuheda Tapan Çelikkaleli, intihar ve medya arasındaki bilimsel ilişki, intihar haberlerinin medyada nasıl işlenmesi gerektiği, intiharların medyadaki olumsuz etkisi, medya türüne göre risk düzeyi, DSÖ’nün medya için yayınladığı temel rehber ilkeleri (haberlerde yapılmaması gerekenler) ve etik sorunlar üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Psikolog Sadrettin Onay ise bağımlılık türleri, bağımlılık sebepleri, medyanın gücü, haberlerde bağımlılığın sunumu ve toplumsal sorunlara neden olmayacak şekilde nasıl başlıklar kullanılması gerektiği ve sunulurken nasıl bir etki yaratacağı gibi birçok konu üzerine bilgiler paylaştı.

İNTİHAR HABERLERİ ÖZENDİRİLMEMELİ

Programda ayrıca, intihar vakalarında hayatını kaybeden kişiler üzerine yapılan haberlerde özendirme, teşvik edici başlıklardan uzak durulması, intihar detayları ve kişi bilgilerinin verilmemesi yönünde bilgiler sunuldu.

Gazeteciler, programın önemi ve katkılarına değinerek, ilgili kurumlara teşekkür etti.