Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında artarak 454 bin 145 olarak gerçekleşti.

Van genelinde ise konut satışları 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,47 oranında artarak 2 bin 912 olarak kayıtlara geçti. Van’da 2024 yılının aynı döneminde ise 2 bin 215 konut satışı gerçekleşmişti.

Van’da 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde konut satışlarının artmasında, yüksek kiraların yanı sıra yükselme eğiliminde olan gayrimenkul fiyatları, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirerek talebi artırdı.

Buna göre, Van’da 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde konut satışları Türkiye genelindeki satış oranının üzerinde yer aldı.

Ayrıca, 2025 yılında Van’da Ocak ayında 721, Şubat ayında 722, Mart ayında 703 ve Nisan ayında 766 konut satışı gerçekleşti.

2024 yılının aynı döneminde ise Ocak’ta 557, Şubat’ta 620, Mart’ta 589 ve Nisan’da 449 konut satışı olmuştu.