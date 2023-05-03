Wanhaber

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapılarını açtı. Fuara ilk gününden yoğun ilgi gösterilirken, renkli görüntüler de yaşandı.

Fuarda birçok ilden getirilen yöresel ürünler sergilenirken, organizasyon kapsamında çiftçilere bilgilendirmeler yapılarak, en güzel kuzu yarışması da düzenlendi.

EN GÜZEL KUZU BAŞKALE’DEN

Fuar kapsamında düzenlenen en güzel kuzu yarışmasında 10 sevimli kuzu yarıştı.

Yarışmada, Başkale ilçesinden katılan Rehmi Tunçdemir isimli vatandaşın kuzusu, birinci seçildi.

Rehmi Tunçdemir’e, kuzusu birinci seçildiği için 5 bin TL para ödülü verildi.

Ömer Bildik – Ramazan Çetin