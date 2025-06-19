Atatürk Lisesi’nin mezunları, her yıl kutlanan Domatesli Ekmek ve Limonata Günü’nde yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenecek olan geleneksel etkinlik, 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 17.00’de okul bahçesinde gerçekleşecek.

77 yıllık bir geçmişe sahip olan Van Atatürk Lisesi’nin mezunları, her yıl düzenlenen Domatesli Ekmek ve Limonata Günü’nde bir araya gelerek hem eski anılarını tazeliyor hem de dostluklarını pekiştiriyor.

Van Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Hakan Durğun, organizasyonun lise mezunları arasında bir gelenek haline geldiğini ve her yıl artan bir katılımla gerçekleştiğini söyleyerek, "Bu etkinlik, mezunlarımız için sadece bir buluşma değil, aynı zamanda okulumuzun tarihine ve kültürüne sahip çıkmanın bir yolu. Tüm mezunlarımızı bu özel günde aramızda görmekten mutluluk duyacağız." dedi.

Etkinlikte, mezunlar domatesli ekmek ve limonata eşliğinde sohbet ederek geçmiş günleri anacak ve yeni bağlar kuracak. Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun, tüm mezunları bu anlamlı buluşmaya davet etti.