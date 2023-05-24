Wanhaber

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’da bazı bölgelerde planlı bakım onarım çalışması yapacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacak.

VEDAŞ tarafından müşterilerine gönderilen mesajda; İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi, Melen Caddesi ve buralara bağlı sokaklarda 26 Mayıs 2023 günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bakım onarım çalışması nedeniyle enerji kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Öte yandan VEDAŞ, Tuşba ilçesi Gariptepe Mezrası, Yurtkur, Van Beton, Köroğlu Beton, Topraktaş, Bsb Asfalt Şantiyesi, Ziraat Meslek Lisesi, Tevekli Mahallelerinde bugün 09:00-17:00 saatleri arasında yapılması planlanan bakım ve yenileme çalışmasının iptal edildiğini duyurdu.

Mehmet Salih Giyci