Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Tuşba, Erciş ve Başkale ilçelerindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.
Kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde açıklandı;
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Adıgüzel, Akçaören, Aşıt, Dilimli, Gülsünler, Hıdırköy, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Ocaklı, Otluca, Özkaynak, Satıbey, Yemlice, Yeniköşk ve Dağönü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa ve Vanyolu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
BAŞKALE:
09.30 – 16.30 saatleri arasında; Açıkağıl, Akçalı, Aşağıküme, Aydemir, Azıklı, Barış, Belencik, Beşocak, Çakırdoğan, Dereiçi, Deringeçit, Dikilitaş, Ekecek, Erek, Esenyamaç, Hasanbey, Ilıcak, Işıklı, Keçilioba, Koçdağı, Köprüağzı, Kovalıpınar, Mahmutabat, Oğulveren, Öncüler, Örenkale, Ormetas, Sallıdere, Savaşköy, Tepebaşı, Tınazlı, Yeni, Yukarıdallı, Yukarıdarıca ve Yukarıdikmen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.