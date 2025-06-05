Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 7 kilogram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan altın ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA