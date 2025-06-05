Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 97 ölü ve 440 yaralının getirildiği kaydedildi.

Ölenler arasında enkaz altından çıkarılan 2 kişinin de olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 13 bin 300 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 607’ye yaralıların sayısının da 125 bin 341’e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldü

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta kesimine düzenlediği hava saldırılarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, ev ve sivilleri hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şatii Mülteci Kampına ve En-Nasr Mahallesine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bir evi hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Cibaliya'da ayrıca sivillerin toplandığı alanın hedef alınması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Ehli Kulübü bölgesinde sivilleri hedef aldı. Saldırıda bir Filistinli öldü, çoğunluğu çocuk 10 kişi yaralandı.

Deyr Belah'ta ise kaldığı çadır bombalanan Filistinli bir kadın öldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistinli sivillerin toplandığı alanın insansız hava aracıyla hedef alınması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ayrıca Han Yunus'ta iki evi vurdu; 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma ekipleri, Beyt Lahiya beldesi ile Han Yunus'ta düzenlenen saldırıların enkazından 3'ü çocuk 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail’e ait insansız hava aracı, Han Yunus’un güneyindeki Hannavi Okulu’nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesini İHA'larla hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastalar, sağlık personeli ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu Aksa Şehitleri Hastanesinin çatısına 3 İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

BM: Bugün Kuzey Gazze'de tek bir hastane bile faaliyette değil

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in bombalamaya devam ettiği Gazze'nin kuzeyinde "tek bir hastane bile kalmadığını" belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan günlük basın toplantısında gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya hastanesinde kalan personel ve hastaların pazartesi günü tahliye edildiğini bildiren Dujarric, "Sonuç olarak, bugün Gazze'nin kuzeyindeki tek bir hastane bile faaliyette değil." dedi.

Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu, Gazze genelinde son 3 haftada 100 binden fazla Filistinli sivilin zorla yerinden edildiğini belirtti.

BM yetkililerinin Gazze'deki El Halil Hastanesini ziyaret ettiklerini söyleyen Sözcü Dujarric, bu sağlık tesisinde antibiyotikler dahil, kritik malzemelerin kıtlığı nedeniyle "önlenebilir ölümlerin yaşandığını" vurguladı.

Gazze'ye insani yardım kamyonlarının girişi

Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, BM tarafından Gazze'ye ulaştırılmak üzere Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı'na yardım göndermeye devam edildiği ancak İsrail'in engellemelerinin sürdürdüğü bilgilerini paylaştı.

Dujarric, Gazze'deki sivil halk için en temel ihtiyaç olan içme suyunu taşıyan bazı kamyonların bile İsrail tarafından geçişinin engellendiğini ifade etti.

Öte yandan, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın bölgede yaptığı insani yardımların sayısı konusunda yorum yapmak istemeyen Dujarric, şunları söyledi:

"Gazze'de birinci elden haber yapacak daha fazla gazetecinin olmasının en iyisi olacağını düşünüyorum. Ancak açık olalım, İsrail yetkilileri bir dağıtım kanalını kolaylaştırırken diğerini engelliyor."

İsrail ordusu, Gazze'deki hastanelerdeki cihazların yüzde 60'ını kullanılamaz hale getirdi

İsrail ordusunun hastaneleri de hedef aldığı Gazze Şeridi'nde saldırılara rağmen faaliyet göstermeyi sürdürebilen hastanelerin cihazlarının yüzde 60'ının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun şiddetli saldırılar ve insani yardım ile ilaç girişini kısıtlayan ablukası altındaki Gazze'de bulunan hastanelerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hastanelerdeki kan bankalarının mevcut ekipmanların kapasitesinin yüzde 40'ıyla çalışabildiği belirtildi.

Gazze'de faaliyet gösterebilen hastanelerde tıbbi cihazların bakımının yapılamadığı ve yedek parçalarının da bulunamadığının altı çizildi.

Açıklamada, "Cihazların yüzde 60'ı, işgalci İsrail'in kasıtlı olarak zarar vermesi sonucu kullanılamaz hale geldi." ifadesi kullanıldı.

Hasta ve yaralılar için gerekli laboratuvar testlerinin yapılması için tıbbi ekipmanların acilen güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.

İsrail ordusu, 29 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesine saldırı tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istemişti.

Dün, Gazze'nin güneyinde uzmanlık alanlarında hizmet verebilen tek sağlık kuruluşu konumundaki Nasır Hastanesinin, İsrail ordusunun sürgün emirleri çıkardığı bölgede bulunması nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria’da Tammun beldesine ve Faria Mülteci Kampı’na baskınlar düzenledi

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Faria Kampı ve Tammun beldesine çok sayıda zırhlı araçla girerek mahalleleri kuşattığını belirtti.

İsrail güçleri bazı bölgelerde yolları iş makineleriyle tahrip ederken, sık sık silah seslerinin duyulduğu aktarıldı.

Askerlerin Filistinlilere ait evlere baskın düzenlediğini ve burada arama yaparak eşyaları tahrip ettiğini ifade eden kaynaklar, bazı evlerin "askeri karargaha" dönüştürüldüğünü bildirdi.

10'dan fazla gözaltı var ve baskınlar sürüyor

Tubas'taki Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kemal Beni Avde, Tammun beldesinde çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail güçlerinin şu ana kadar, çoğu daha önce serbest bırakılmış eski tutuklular olmak üzere yaklaşık 10 Filistinliyi gözaltına aldığını, bunlar arasında bir kadının da bulunduğunu söyledi.

Beni Avde, Faria Mülteci Kampı’ndan da en az 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Baskınlar kapsamında ev baskınları, gözaltılar, yolların tahribi ve altyapının hedef alınması gibi yoğun ihlaller yaşandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2024'te Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına yönelik saldırlar başlatmıştı. İlk olarak Cenin Kampı’nda başlatılan saldırılar, zamanla Nur Şems, Tulkerim, Faria ve Tammun gibi bölgelere de yayılmıştı. Daha önce yaklaşık 10 gün süren bir saldırıların ardından bu iki bölgeden çekilen İsrail ordusu, saldırılarına yeniden başladı.

Gazze’deki katliamla eş zamanlı Batı Şeria’da şiddet tırmanıyor

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin koşulsuz desteğiyle Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 179 bini aşkın Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. 11 binden fazla kişi ise kayıp. Aynı dönemde, Batı Şeria’da da ordu ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler saldırılarını artırdı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesini 11 kez bombaladı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de sağlık sistemini hedef alan saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinin çatısına 3 bomba yüklü dronla sabah saatlerinde saldırı düzenlediği hatırlatıldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Aksa Şehitleri Hastanesini 11'inci kez hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in sistematik bir şekilde sağlık sistemini hedef almada "ısrar ettiğinin" altı çizildi.

Bu durumun, sağlık tesisleri ve çalışanları, gazeteciler ve sivillere yönelik saldırıların yasaklanmasını kapsayan uluslararası yasaların ihlali olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail ordusunun, Aksa Şehitleri Hastanesini 2024'te 9 kez, 2025'te de iki kez hedef aldığı kaydedildi.

"İsrail'in hastaneyi hedef alan saldırısının şiddetle kınandığı" açıklamada, hastanelerin hedef alınmasının, savaş zamanında sivilleri ve tıbbi tesisleri koruyan Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin "açık bir ihlali" olduğuna dikkati çekildi.

Gazze'de sağlık altyapısını yok etmeyi amaçlayan suçlardan başta İsrail olmak üzere ABD yönetimi ve İsrail'i destekleyen ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, "savaş ve soykırım suçu" teşkil eden İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'deki hastaneler ile sağlık personeline uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.

İsrail ordusu, 29 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesine saldırı tehdidinde bulunarak boşaltılmasını istemişti.

Dün, Gazze'nin güneyinde uzmanlık alanlarında hizmet verebilen tek sağlık kuruluşu konumundaki Nasır Hastanesinin, İsrail ordusunun sürgün emirleri çıkardığı bölgede bulunması nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinden güneye sürdüğü Filistinlilerin evlerine dönmesine izin vermiyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla güney bölgelerine göç ettirdiği Filistinlilerin evlerine dönmemelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, Filistinlilerin zorla güneye göç ettirildiği Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinin bloklara bölündüğü ve kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

Adraee, Gazze Şeridi'nin kuzeyini oluşturan Beyt Lahiya, Beyt Hanun, Cibaliya ve civarındaki yerleşimlerdeki evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin kuzeye gitmemeleri gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu daha önce Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek için kapsamlı saldırılara başladığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı saldırı planı kapsamında Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürmek için sık sık "tahliye emirleri" yayımlıyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 335 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 300 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 607 kişi hayatını kaybetti, 125 bin 341 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.