El emeği göz nuru hazırlanan ürünlerin sergilendiği sergiye Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ile eşi Filiz Takva, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gülgeldi, Van Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ile Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“15 STANT İLE SERGİYİ AÇTIK”

Kurdele kesimiyle başlayan sergide konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulumuzun organizasyonunda bugün 15 katılımcıyla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde kadın emeği, kadın ürünleri sergisi, aynı zamanda pazarlama imkanı sağladığımız bir organizasyonun ev sahipliğini yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum.

Burada 15 stant bulunuyor ve bu stantlarda hem kadın kooperatiflerinin hem de bireysel kadın girişimcilerin ürettiği ürünleri görme imkanımız oldu. Öncelikle Kadın Girişimciler Kurulu'ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kadir Bey'e ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımız Semra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyif aldık ve bu deneyim heyecan vericiydi. Ayrıca, burada üretim yapan ve kendi ürünlerinin satışıyla ilgilenen kadınlarımızla da sohbet etme fırsatı bulduk” dedi.

SERGİYE KATILIM ÇAĞRISI

Sergilenen eserlerin inanılmaz güzellikte olduğunu söyleyen Takva, “Hepsi yöresel ve her biri kendi perspektiflerine, dünyalarına özgü yaratılmış. Bunun yanı sıra, zamanın ruhuna uygun üretimlerle de karşılaştık. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burası bugün ve yarın açık olacak. Aslında etkinlik tek gün sürecekti, ancak biz rica ettik ve iki gün olarak gerçekleştirildi. Özellikle kadın emeğini değerlendirmek isteyen iş insanlarına, Van halkına, kurumlara ve yöneticilere çağrıda bulunmak istiyoruz. Tüm ilgililerin buraya gelerek, kadın emeğinin karşılık bulması konusunda motivasyon yaratmalarını bekliyoruz. Vali Bey ve diğer politikacılarımıza, yerel yöneticilerimize de bu konuda sesleniyorum. Kadın emeğini kentimizin kalkınmasında daha görünür hale getirmemiz gerekiyor, çünkü nüfusumuzun yarısını kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle, buradaki emeği değerli kılmak için birlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR ETKİNLİKLERE İHTİYACIMIZ VAR”

Sergi açılışında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ise, “Bugün Kadın Girişimciler Kurulu olarak başlattığımız bir sergi var. Bu tür bir etkinliğe gerçekten ihtiyacımız vardı. Kadınlarımız üretiyor ve el emeğini geliştiriyor, girişimci sayımız da giderek artıyor. Ancak, satış konusunda bazı zorluklar yaşıyorlardı. Bu nedenle hem tanıtım hem de satış amacıyla kadınlarımızı güçlendirmek ve yüreklendirmek istedik.” sözlerine yer verdi.

“KADINLARIMIZ ARTIK TİCARETE HAZIR”

Kadınların satış yaparken genellikle biraz çekingen ve heyecanlı olabildiklerini dile getiren Odabaşı, “Bu durum, onları satış yapmaktan alıkoyuyor. Artık alışmaları ve gerçekten ticaret yaptıklarının farkında olmaları gerekiyor. Başlangıçta açtığımız satış reyonunu bir gün olarak düşündük, ancak gelen talep üzerine bunu iki güne çıkardık. Kadınlarımız ürünlerini sergilemek için buraya davet edildi. Gördüğümüz kadarıyla, gerçekten çok güzel ürünler üretilmiş. Kadınlarımız artık ticarete hazırlar. Eğer bu tutukluğu üzerlerinden atarlarsa, biz bu işi başarmış olacağız. Ancak bununla birlikte, daha fazla destek ve motivasyona ihtiyaçları olduğunu da unutmamalıyız.” dedi.

Sergilenen ürünlerin çeşitliliğinin çok fazla olduğunu belirten Odabaşı, “Ürünler patik örmekle sınırlı kalmamış; çok daha fazlası var. Bu durum, kadınların artık ticarette yerini almaya hazır olduklarını gösteriyor. Biz de hazırız ve durmadan ilerlemek için çaba göstereceğiz. Kadınların ticaret ve dış ticarette yerlerini almaları gerektiğine inanıyorum. Hep birlikte bu konuda sevinçle ilerlemek istiyoruz. Ekonominin zorluklarını geride bıraktığımız, güzel günlerde ailelerimizle bir araya gelmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulumuzun organizasyonunda bugün 15 katılımcıyla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde kadın emeği sergisi, aynı zamanda pazarlama imkanı sağladığımız bir organizasyonun ev sahipliğini yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Sergi açılışı sonrası katılımcılar stantları tek tek gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler edindi.

Ürünler bugün ve yarın Van Ticaret ve Sanayi Odasında sergilenmeye devam edecek.