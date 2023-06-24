WanHaber – ÖZEL

Asgari ücrete gelen ara zammın ardından, maliyetlerin artacağı gerekçesiyle bazı ürünlere zam konusu konuşulmaya başlandı. Van’da ulaşıma gelen zamlardan sonra, ekmeğe zammın yapılıp yapılmayacağı konuşulmaya başlandı.

Van’da ekmek fiyatları 4 TL’den satılırken, edinilen bilgiye göre, artan maliyetlerle birlikte önümüzdeki ay içerisinde ekmeğe zam düşünülüyor.

“GELECEK AY İÇİN ZAM DÜŞÜNÜYORUZ”

Gelecek ay itibari ile ekmeğe zam uygulayacaklarını söyleyen Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık, “Şu anda zam yok ama icmalimizi hazırladık. Gelecek ay için zam düşünüyoruz.

Şu anda halk ekmeğimiz 3.20 lira, normal somun ekmeğimiz 210 gram 4 liraya satılmaktadır. Piyasaya göre, maliyetlere göre, artışlara göre, unun fiyat artışına göre, bunun yanında asgari ücretin artışı oldu, tüm bunların maliyetlerini çıkaracağız. Halkımıza en uygun fiyatı yansıtmaya çalışacağız. Biz bununla beraber ilk başta esnafımızla beraber vatandaşımızı gözetip rayiç bedelimizi ona göre alacağız. Vatandaşımızı göz ardı edemeyiz. Vatandaşımızı da düşünmemiz lazım. Ona göre bir rayiç belirlemeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“EKMEĞİ EN UYGUN FİYATA SATAN İL KONUMUNDAYIZ”

Fırıncılar arasında rekabet olduğu için ekmeğin rayiç bedelini yükseltmediklerini belirten Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık, şunları kaydetti; “Ekmek alışımızın en dipte olmasının sebebi Van piyasasında 3-5 tane fırıncımızın rekabete girmesinden dolayıdır.

Normalde ekmeğimizin şu anda maliyeti 4 TL 92 kuruştur. Haliyle rekabet olduğu için ekmeği 4 liradan satıyoruz. Rayiç bedelimizi yükseltmedik. Şu anda Türkiye’de en uygun ekmek satılan il olarak 1. sıradayız. Memleket olarak, kurumlar olarak esnafa sahip çıkılması lazım. Kurum amirlerimizin esnafa sahip çıkması lazım.”

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin