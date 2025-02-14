Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ve sis Muradiye’de taşımalı eğitimi olumsuz etkiledi.

Muradiye Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede bugün saat 13.00 itibari ile taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlçemizde devam yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle; 14 Şubat Cuma günü taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz için saat 13.00 itibariyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”