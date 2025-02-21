Bir köy okuluna kütüphane kurulması için kitap bağışının da kabul edileceği konser; 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Azimli Çilingir’in sunumuyla gerçekleşecek.

‘Bağımsızlık Seferberliği’ ve ‘İyilik Sensiz Olmaz’ savsözleriyle düzenlenecek etkinlikte, bireylerin bilinçli ve sağlıklı bir yaşam stili benimsemelerine dikkat çekilmek isteniyor.

“TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN ORTAK HAREKET EDİYORUZ”

Van Kızılay ve Van Yeşilay ortaklığında düzenlenecek olan etkinlik hakkında Wanhaber’e konuşan Kızılay Van İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, “Van Kızılay ve Van Yeşilay olarak, toplumun sağlığını ve refahını güçlendirmek için ortak bir anlayışla hareket ediyoruz. Her iki kuruluş da bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyi oluşlarını destekleyerek, daha bilinçli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.” dedi.

Ahmet Ferhat Yeltekin açıklamanın devamında şunları kaydetti:

“Van Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede önleyici ve bilinçlendirici çalışmalar yürütürken, Van Kızılay ise insani yardım, afet yönetimi ve sağlık destek hizmetleri ile toplumun yanında yer almaktadır. Bu ortak anlayış çerçevesinde, eğitim programları, gönüllülük faaliyetleri ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek bireylerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Van Kızılay ve Van Yeşilay, el ele vererek toplumun her kesimine dokunan projeler üretmeye devam ederek ve Van’da daha güçlü, sağlıklı ve bilinçli bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Konserimiz de bu düşünceler ile gönüllülerimiz ile bir araya gelmek için düzenleniyor.”