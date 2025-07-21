Başkale ilçesinde yapılan hastanenin inşaatında çalışan işçilerin halay çektiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepebaşı Mahallesi'ndeki 75 yataklı devlet hastanesi inşaatında çalışmalar hızla sürerken cep telefonu ile çekilen bir görüntü ise izleyenleri gülümsetti. Düğün salonunun karşısındaki şantiyede çalışan inşaat işçileri halaya kendilerini kaptırdı. Oradaki bir arkadaşları tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Kullanıcılar video için "Helal olsun güzel oynamışlar" yorumunda bulundu.

Kaynak: İHA