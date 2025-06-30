Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 00.55 sıralarında ilçeye bağlı Mollahüseyin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. E.D. yönetimindeki 65 ABE 807 plakalı hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Ayşe Demir (30) isimli kadın hayatını kaybetti, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA