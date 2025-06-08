Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği, her yıl düzenlediği ve mezunlar arasında dayanışmayı güçlendiren Domatesli Ekmek ve Limonata Günü’nü bu yıl da sürdürecek. Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun, tüm mezunları etkinliğe davet etti.

77 yıllık köklü bir geçmişe sahip lisenin mezunları, Haziran ayının son haftasında gerçekleşecek etkinlikte bir araya gelerek anılarını tazeleyecek. Dernek Başkanı Hakan Durğun, etkinliğin tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun, geleneksel hale getirdikleri organizasyona dair yaptığı açıklamada, Domatesli Ekmek ve Limonata Günü’nün lisenin mezunları arasında bir gelenek haline geldiğini ve her yıl büyük bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Etkinliğin, mezunların bir araya gelerek yeni nesillerle bağ kurması açısından önemli olduğunu söyleyen Durğun, “Bu buluşma, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda lisenin köklü tarihine sahip çıkmanın bir yolu. Tüm mezunlarımızı bu güzel günü bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.” dedi.

Henüz kesin tarihi belirlenmeyen etkinliğin Haziran ayının son haftasında yapılması planlanıyor. Organizasyon detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.