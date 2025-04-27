Van’da son günlerde yaşanan ve 4.0 büyüklüğünü gören sarsıntılar ile İstanbul’da meydana gelen 6.2’lik deprem, ülkemizin deprem gerçeğini yeniden gündeme getirdi. Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, WanHaber’e Van’daki deprem riskine dair değerlendirmeler yaptı.

Geçmişte 2011 depremi gibi yıkıcı sarsıntılar yaşayan Van’da son günlerde birkaç sarsıntı daha yaşandı.

“TÜRKİYE, AKTİF FAY HATLARI ÜZERİNDE YER ALIYOR”

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, WanHaber’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını ve deprem riskinin her zaman olduğunu belirtti. Ancak, büyük bir depremin zamanını kestirmenin mümkün olmadığını vurgulayan Moriwaki, “Hem Türkiye genelinde hem de daha önce yıkıcı bir depremle karşı karşıya kalan Van’da yapıların afetlere dayanıklılığı artırılmalı ve halk bilinçlendirilmeli.” dedi.

“YAKIN ZAMANDA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM”

Yakın tarihte Van’da olası büyük bir deprem beklentilerinin olmadığına dikkat çeken Yoshinori Moriwaki, “Van’da artçı sarsıntılar oldukça fazlaydı. Son günlerde de birkaç deprem oldu. Bu durum Vanlıları korkutmasın. Her ne kadar deprem beklentisi ve zamanı kestirilemese de yakın zamanda Van için büyük bir deprem beklenmiyor. Ancak Van’a yakın illerde, örneğin Bingöl Karlıova, Muş ve Bitlis gibi bölgelerde deprem beklentimiz var. Van’da 2011 yılında meydana gelen deprem nedeniyle fay hatları büyük oranda kırıldığı için yakın tarihte büyük bir sarsıntı öngörmüyoruz. Olsa bile 3-4, en fazla 5 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir. Aynı zamanda, Van’a yakın illerde olası bir depremin Van’daki fay hatlarını etkileyeceğini düşünmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN NE ZAMAN OLACAĞI ASLA NET DEĞİLDİR”

Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde yer aldığını belirten Deprem Uzmanı Moriwaki, İstanbul’daki 6.2’lik depremin bölge fay hatlarını tetikleyici etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, hazırlıkların hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri, Yüksek Mimar, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, son olarak şunları dile getirdi:

“Her zaman söylediğimiz gibi, depremin ne zaman olacağı asla net değildir. Konya, Karaman ve Niğde gibi deprem riskinin çok az olduğu illerde bile 2019’dan sonra sarsıntılar görülmeye başlandı. Türkiye’nin her yerinde deprem olabilir, ancak şu an özellikle Marmara Bölgesi’ne dikkat etmek gerekiyor. Ege Bölgesi ile Muş ve Bingöl Karlıova için de deprem riski yüksek.”