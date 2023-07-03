İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk bölgesinde asayişin ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda, 26 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde, Tuşba ilçesi Çarpanak Adası mevkisinde, gölde boğulan 2 kişi, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ile koordineli yapılan çalışmalarla sudan çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca, Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahil şeridinde teknede mahsur kalan 3 kişi ile sahil kesimlerinde yapılan kontroller esnasında kıyıdan uzaklaştıktan sonra dalgaların etkisiyle sürüklenen bir kişi ekiplerce kurtarılarak karaya ulaştırıldı.

Gölde 6 gezinti teknesinde denetim yapan ekipler, bir tekneye kapasitesinden fazla yolcu alındığı gerekçesiyle idari işlem yaptı.

Ekipler, sahil bandında 745 kişiyi, boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirdi ve broşür dağıttı.AA