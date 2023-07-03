Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasından bir otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramada otomobilin bagajında kafes içerisinde 2 keklik olduğu tespit edildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs hakkında tutanak düzenlenirken; 2 keklik ve kafese el konulurken, şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ekiplerine destekleri için teşekkür etti.iha