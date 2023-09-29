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Olay, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, elinde kesik olan bir hasta başvurduğu hastanenin acil servisinde ortopedi asistanı Dr. Ulusal tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Hastanın kesilen eline dikiş yaptığı sırada hasta yakınları tarafından darp edilen Dr. Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu. Doktor darp sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 2 saldırgan ise gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, bugün öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hastanın acil servisine başvurduğunu belirtti. Bu sırada hastaya gerekli müdahaleyi yapan ortopedi asistanının hasta yakınları tarafından darp edildiğini ifade eden Bilgin, "Ortopedi asistanı arkadaşımızın bir omuzunda çıkık olduğu, bir omuzunda da hem kırık hem çıkan olduğunu öğrendik. Asistanımızın şu anda yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Böyle menfur olayların yaşanması son derece üzücü. Bunu yapanı şiddetle, nefretle kınıyoruz" dedi. iha