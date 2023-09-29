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WanHaber / M. Salih Giyci

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda Çatalca Spor Kulübü Başkanı Hasan Gökçe başkanlığa seçilirken, başkan vekilliği görevine ise Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak getirildi.

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Kıyak, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkan Vekilliği görevi tarafıma tevdi edildi. Bu önemli görevi 2. Lig ve 3. Lig takımlarının manfaatlerini gözeterek sürdüreceğimi belirtir, bizleri bu göreve layık gören herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.