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Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2024’te bir kez daha belirlenecek asgari ücret zammı şimdiden merak konusu oldu. Asgari ücret zammı için çeşitli oranlar konuşulmaya başlarken Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete yönelik bir açıklama geldi.

Bakan Işıkhan "Yıl sonu asgari ücrette enflasyon yükünü azaltmak adına önemli bir gündemimiz var." şeklinde konuşurken "İçinde bulunduğumuz koşulların sabit gelirli çalışan için zor olduğunu biliyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. Asgari ücret şu anda 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

kaynak:mynet