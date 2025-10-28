Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla bugün Van Valiliği önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yarın tüm yurtta olduğu gibi Van’da da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

29 Ekim Salı günü (yarın) gerçekleştirilecek törenler, Cumhuriyet Caddesi’ndeki Valilik önünde tebriklerin kabulüyle başlayacak. Ardından halkın bayramı kutlanacak. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da Van Valisi Ozan Balcı’nın günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapması bekleniyor.

29 Ekim kutlama programı kapsamında şiir dinletisi, eskrim ve jimnastik gösterileri, ödül töreni ile halk oyunları gösterileri de yer alacak. Etkinlikler, tören geçişiyle sona erecek.

Gün boyu sürecek kutlamalar, akşam düzenlenecek olan Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla tamamlanacak.