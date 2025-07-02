Söz konusu ilanda, “Van’ın Gevaş İlçesi Orta Mahalle, Karşıyaka mahallesi ve Bahçelievler mahallerinde bulunan 111 iş yeri, bununla beraber Bahçelievler, Güzelkonak ve Atalan mahallerinde bulunan 3 arsa açık teklif usulüyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.ci maddesine istinaden 36 ay süreli iş yeri olarak kiraya verilecektir.” denildi.

İHALE TARİHİ, YERİ VE SAATİ

Gevaş İlçesinde gerçekleştirilecek olan kiralama 34 işyeri ihalesi 16 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’da, 42 işyeri ihalesi 17 Temmuz Perşembe günü saat 10.00’da ve 38 iş yeri ihalesi için ise 18 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da Gevaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu yapılacak.

İHALE İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

-İkametgah belgesi ve T.C. Kimlik fotokopisi,

-Şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi,

-Gevaş Belediyesine kira borcu olmadığına ve ya ihale tarihi itibari ile vadesi geçmiş borçlarının en az 1/3 oranında ödeme yaptığına dair belediye veznesinden temin edilecek belge,

-Noter tasdikli yetki belgesi, tebligata esas adres bildirimi, imza sirküleri, şartname bedeli ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzların aslı, istekli tarafından imzalanmış ihale şartnamesi, Gevaş Belediyesine kira borcu olmadığına veya ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş borçlarının en az 1/3 oranında ödeme yapmadığına dair belediye veznesinden temin edilecek belge.

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.