Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 8.210 paket sigara, 4.956 litre akaryakıt, 150.000 adet makaron ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet silah parçası (şarjör) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.