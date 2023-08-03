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Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Van'da, geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan vatandaşlar, kış hazırlıklarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Sıcak havaya rağmen zorlu ve yoğun bir çalışma temposu içine giren çiftçiler, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için kendi tarlalarında biçtikleri ekinleri patosa vuran çiftçiler, kışa hazırlanıyor.

Kentte geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, tarlalarında arpa ve buğday hasadı yaparak kışa hazırlanıyor. Vatandaşlar, büyük emeklerle ektikleri arpa ve buğdayların biçilecek duruma gelmesiyle tarlalarda hasat yapmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, kimi zaman günün en sıcak saatlerinde kimi zaman da akşamın serinliğinde hummalı bir şekilde çalışarak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını hazırlıyorlar. Bir taraftan tarladaki ürününü toplayan köylüler, diğer taraftan da topladığı arpa ve buğdayı traktörün arkasına bağladıkları patosa atarak, saman ve arpasını ayırıyor.

Çiftçiler biçtikleri otları patos makinesi ile saman haline getirerek, kış aylarında ahırlarda tutulan büyük ve küçükbaş hayvanların ihtiyaçları için balyalayarak kışa hazırlıyorlar. Elde ettikleri buğdayları ise değirmende una çeviren çiftçiler, geçimlerini bu şekilde sağlıyor.

Van bölge gazetesi