Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Asgari ücretin arttırılması ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlar gerekçesiyle Van’da ekmeğe yapılan zam güncelliğini korurken, çay fiyatlarına da zam yapıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde çay fiyatlarına da zam geldiği ve uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Yapılan zamla birlikte Van’da kahvehanelerde 4 liradan satılan bir bardak çay, lezzo, kuşburnu gibi içeceklerin fiyatı 5 TL’ye yükseldi.

Kıraathanelerde 1 bardak çay, lezzo, kuşburnunun fiyatı 7 TL’ye, çay bahçeleri ve otogarda ise 10 TL’ye yükseldi.