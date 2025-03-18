Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Bardakçı köyünde bulunan Zeve Şehitliği'nde başlayan program daha sonra Van Devlet Tiyatrosu'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Jandarma Binbaşı Onur Akyüz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Programda Vali Haydarbey Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Çanakkale Geçilmez' oratoryosu büyük beğeni aldı.

Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.

Törene, Van Vali Vekili Lütfullah Göktaş, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.