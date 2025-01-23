Ramiz Köfte markasını daha önce Van’a kazandıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı aynı zamanda yeni dönemde TOBB Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı’na seçilen Ümit Can Sari, şimdi de Cadının Evi’ni Van’da hizmete açtı.

İlki 2016 yılında Kayseri’de hizmete başlayan ve ardından onlarca şube açılışı yapılan Cadının Evi ve Kafe, ‘mutlu olun diye’ sloganıyla Van’da da hizmet vermeye başladı. 100 metrekare alana sahip iş yeri 5’i part time 13’ü ise full time olmak üzere toplamda 18 kişiye istihdam sağlayacak.

“SIKINTILI ZAMANLARDA İŞ YERİ AÇMAK ÇOK KIYMETLİ”

Kurdele kesiminde konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Bugün bu mekânın açılışı için bir aradayız. Ümit Can Sari, bu kente marka değerler kazandırmak için genç enerjisiyle fark yaratmaya çalışan bir arkadaşımız. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Sari ailesiyle gurur duyuyoruz. Eşinin yeteneğini biliyorum. Hem kadın hem de genç girişimciler dayanışması üzerine oluşturulan bu konsept mağazanın açılışını bir şans olarak görüyorum. Kentimize bir marka değer kazandırmanın da guruyla buradayız. Sıkıntılı ve çalkantılı zamanlarda iş yeri açmak, risk almak, istihdam yaratmak, genç insanları burada iş ve aş sahibi yapmak çok kıymetli. Ümit’i kutluyor ve tebrik ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.” dedi.

“VAN’A İSTİHDAM YARATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Açılışta konuşan işletme sahibi Ümit Can Sari ise, “Her zaman yanımızda olan, bugün de bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza çok teşekkür ederim. İş hayatına başladığımdan beri ailem başta olmak üzere ikinci ailem olarak da sizi gördüm. Her konuda bizi desteklediniz. Van'a istihdam yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Kentimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Açılışa; Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Komite Başkanları, Disiplin Kurulu, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri, çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

Açılış sonrası Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı tarafından Sari’ya “İşyeri Siftah Sertifikası” verildi.