Meteorolojik tahminlere göre Van’da havanın parçalı ve az bulutlu olması tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Van için buzlanma ve don uyarısını tekrarladı. Uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ uyarısı da yapan Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” diye kaydetti.