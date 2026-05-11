Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çaldıran, Başkale ve Gürpınar ilçe jandarma komutanlıklarınca 20 Nisan - 10 Mayıs 2026 tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Kaşim, Gürpınar ilçesi Bozyiğit ve Başkale ilçesi Aşağıküme mahalleleri kırsalında ve yol kontrol arama noktalarında icra edilen faaliyetler neticesinde; 394 kilo 332 gram skunk, 30 kilo 680 gram esrar maddesi, 18 kilo 147 gram metamfetamin ile 718 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Meydana gelen olaylarla ilgili olarak yakalanan 21 şüpheli şahıs ve olayda kullanılan 9 araç hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA