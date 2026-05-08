Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Tatvan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Yemen U. yönetimindeki motosiklet, bilinmeyen bir sebepten dolayı Furkan A. idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yemen U. ile elektrikli bisiklet sürücüsü Furkan A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası Tatvan-Van istikametine doğru yolun bir şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgede kontrollü ulaşım sağlandı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.