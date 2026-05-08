Van ve bölge illerinde doğal ortamlarda yetişen ak pancar otu, özellikle yöresel yemeklerde kullanılmasıyla biliniyor. Keledoş yemeğinin malzemelerinden biri olan ot, bahar aylarında dağlardan toplanarak satışa çıkarılıyor. Vatandaşlar tarafından taze olarak satın alınan ot, evlerde kurutularak kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor.

Kurutulduktan sonra kış aylarında kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin liraya kadar çıkan ak pancar otu, şu sıralar Van’ın dağlarından taze olarak toplanıp 250 liradan satışa sunuluyor. Ak pancar otu, kış aylarında ise bugünkü fiyatının yaklaşık 12 katına satılıyor.

Esnaf Mustafa Girgin, ak pancar otunun özellikle yöresel yemeği keledoşta yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, “Kış aylarında kilosu neredeyse 3 bin TL’ye kadar dayanıyor. Yöresel yemeğimiz Keledoş’un içine koyulan bu otumuz şu an dağlardan taze taze toplatılarak sarılıyor ve vatandaşlarımıza taze şekilde satılıyor. Genelde vatandaşlarımız alıyorlar ve evlerinde kurutarak kış ayında tüketmeye hazır hale getiriyorlar.” dedi.