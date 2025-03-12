Meteorolojik tahminlere göre; bugün bölge genelinin az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklediği kaydedildi.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji, buzlanma ve don olayına ilişkin yaptığı uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” diye kaydetti.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Meteoroloji, çığ tehlikesine ilişkin de şöyle bir uyarı yayımladı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Meteoroloji verilerine göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Az bulutlu ve açık
Tuşba: Az bulutlu ve açık
Edremit: Az bulutlu ve açık
Bahçesaray: Az bulutlu ve açık
Başkale: Az bulutlu ve açık
Çaldıran: Az bulutlu ve açık
Çatak: Az bulutlu ve açık
Erciş: Az bulutlu ve açık
Gevaş: Az bulutlu ve açık
Gürpınar Az bulutlu ve açık
Muradiye Az bulutlu ve açık
Özalp: Az bulutlu ve açık
Saray: Az bulutlu ve açık