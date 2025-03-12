Meteorolojik tahminlere göre; bugün bölge genelinin az bulutlu ve açık olacağı tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklediği kaydedildi.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgârın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don olayına ilişkin yaptığı uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” diye kaydetti.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji, çığ tehlikesine ilişkin de şöyle bir uyarı yayımladı; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteoroloji verilerine göre Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Az bulutlu ve açık

Tuşba: Az bulutlu ve açık

Edremit: Az bulutlu ve açık

Bahçesaray: Az bulutlu ve açık

Başkale: Az bulutlu ve açık

Çaldıran: Az bulutlu ve açık

Çatak: Az bulutlu ve açık

Erciş: Az bulutlu ve açık

Gevaş: Az bulutlu ve açık

Gürpınar Az bulutlu ve açık

Muradiye Az bulutlu ve açık

Özalp: Az bulutlu ve açık

Saray: Az bulutlu ve açık