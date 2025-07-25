Bölge hastanesi konumundaki SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ihtiyaca cevap verebilmek için bazı günler mesai dışı poliklinik hizmeti veriyor. Hastanenin bugün mesai dışı hizmet vereceği poliklinikler açıklandı.

Mobil uygulama, Web ve Alo 182 Randevu hattından randevu alabilen hastalar, mesai dışında da sağlık hizmeti alabiliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre bugün Endokronoloji ve Metabolizme, Çocuk Nörolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nükleer Tıp, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Radyoloji ve Tıbbi Patoloji Polikliniklerinde mesai dışı hizmet verilecek.

İşte hizmet verecek poliklinikler ve hizmet saatleri;