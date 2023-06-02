Türkiye genelinde bu yıl 83 bin 430 kişinin kutsal topraklar gideceği açıklanırken, Van'da da 684 hacı adayı kutsal topraklara giderek ibadetlerini ifade edecekler.

Diyanetin açıkladığı takvime göre Hac çıkışları 2023 yılında 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olacak. Dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Van'da 684 hacı adayı 9 Haziran'dan itibaren kafilelerle peyderpey kutsal topraklara uğurlanacak. 2020 yılı haccında kurada ismi çıkan ancak küresel salgın sebebiyle hacca gidemeyen ve hakları 2023 yılına ertelenen yaklaşık 350 hacı adayı ve bu sene kurada ismi çıkan 334 hacı adayına Van İl Müftülüğü ve ilçe müftülüklerin hac hazırlık kursları düzenlendi.

Kurslara yoğun katılım gösteren hacı adaylarına haccın hikmeti, hac ibadetinin ifası, Mekke ve Medine'de ziyaret yerleri, yolculuk öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Bu süreçte tüm hacı adaylarına menenjit aşıları yapılırken, temel sağlık bilgileri dersinde de yolculukları boyunca dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı.

"HACI ADAYLARIMIZI KAFİLELERLE PEYDERPEY KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLAYACAĞIZ"

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, "Bütün müminlerin gönlü o kutsal topraklara gitmek, Beytullah'a yüz sürmek hasreti ile yanar kavrulur. Çünkü o beldeler, "Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrâhim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur.

Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir." (Al-i İmran) ayetleri ile Rabbimizin yeryüzünde en mübarek saydığı, en mukaddes kıldığı, kutsadığı, yücelttiği, ayetlerinin olduğu, Peygamberlerin ve son Peygamber Hz. Muhammed (sav) 'in makamı ve mekânı olan, yeryüzündeki en güzide yerlerdir.

Van ilimizden 2023 yılı, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Başkanlığımıza bağlı acente hac organizasyonu ile hacca gidecek olan 684 hacı adayımızı, 09 Haziran 2023 tarihinden itibaren kafilelerle peyderpey kutsal topraklara uğurlayacağız" dedi.

"RABBİM, HACILARIMIZIN ÇIKACAKLARI BU MUKADDES YOLCULUKLARINI ŞİMDİDEN KOLAY KILSIN"

2020 yılı haccında kurada ismi çıkan ancak küresel salgın sebebiyle hacca gidemeyen yaklaşık 350 hacı adayının bu yıl kutsal topraklara uğurlanacağını belirten Müftü Şık, "2020 yılı haccında kurada ismi çıkan ancak küresel salgın sebebiyle hacca gidemeyen ve hakları 2023 yılına ertelenen yaklaşık 350 hacı adayımız ve bu sene kurada ismi çıkan 334 hacı adayımıza İl Müftülüğümüz ve ilçe müftülüklerimizde Hac Hazırlık Kursları düzenlendi.

Kurslara yoğun katılım gösteren hacı adaylarımıza Haccın hikmeti, Hac ibadetinin ifası, Mekke ve Medine'de ziyaret yerleri ve yolculuk öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirmeler yapıldı. Tüm hacı adaylarımıza menenjit aşıları yapıldı ve temel sağlık bilgileri dersinde de yolculukları boyunca uymaları gereken sağlık kuralları anlatıldı.

Başkanlığımız ve başkanlığımıza bağlı acenteler ile hacca gidecek olan hacı adaylarımız Van Ferit Melen Havalimanı'ndan uğurlanacak. Havalimanında uğurlama programları icra edecek ve hacılarımızın Kutsal Beldelere selametle gidip gelmeleri için de dualar edeceğiz. Rabbim, hacılarımızın çıkacakları bu mukaddes yolculuklarını şimdiden kolay kılsın, Hacları Mebrur, Say'ları Meşkur olsun" ifadelerini kullandı.

van bölge gazetesi