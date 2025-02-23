Van’da 1 yılda verilen yapı ruhsat izin sayısı açıklandı. Yayımlanan verilerde Van’da 2024 yılında verilen yapı ruhsat izin sayısı belli oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında Van’da 833 binaya yapı ruhsatı verildi.

Van’da bir yılda yapı ruhsatı verilen toplam bina sayısı 833 olurken, bu binaların içerisinde toplam 7 bin 684 daire yer aldı.

Yapı ruhsatı istatistiklerine göre konut kullanım alanı, konut dışı kullanım alanı ve ortak kullanım alanı olarak kullanılan toplam yüzölçümü ise 1 milyon 861 bin 124 m² olarak kayıtlara geçti.

TÜİK tarafından her üç ayda bir açıklanan istatistiklere göre Van’ın 1. 2. 3. ve 4. çeyrek yapı ruhsatı verilen binaların dağılımı ise şu şekilde oldu;

2024 yılının Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde 146 yapıya ruhsat verilirken, 2024 yılının Nisan-Haziran aylarını kapsayan döneminde ise toplam 154 yapıya ruhsat verildi.

2024 yılı Temmuz-Eylül döneminde 315 binaya yapı ruhsatı verilen Van’da, 2024 yılının son çeyreğini kapsayan Ekim-Aralık döneminde ise 218 binaya yapı ruhsatı verildiği açıklandı.