Wanhaber / Ramazan Çetin
Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle bugün Van’da enerji kesintisi uygulanacak.
İşte Van merkez ilçeler ve diğer ilçelerde yaşanacak olan enerji kesintisi saatleri;
GEVAŞ
09.00 – 17.00 saatleri arasında Elmalı, Karşıyaka Mahallesi, Derik Sokak, Meşeler Sokak, Güngörmüşler Sokak, Ömerhar Sokak ve İstiklal Caddesinde.
ÇALDIRAN
09.00 – 17.00 saatleri arasında Yukarı Yanıktaş Köylerinde, 09.00 – 18.00 saatleri arasında Yaykılıç, Alikelle, İsmailbaba, Yukarı Dikme, Beydoğan Köyleri ve bağlı Aşağı Çilli Yukarı Çilli Mezralarında.
BAHÇESARAY
09.00 – 17.00 saatleri arasında Cevizlibelen Mahallesine Bağlı Rüzgarlı, Akıncılar, Koyunlu, Çimenli Ve Horozkan Sokaklarında.
GÜRPINAR
09.00 – 17.00 saatleri arasında Kuşdağı Mahallesinde.
EDREMİT
09.00 – 17.00 saatleri arasında Eski Cami Mahallesinde.
SARAY
09.00 – 17.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi, Kazımpaşa Mahallesi, Ferit Melen Mahallesi Ve Mahmudiye Mahallesinde.
ÖZALP
09.00 – 17.00 saatleri arasında Çamurlu Köyü Bir Bölümünde.
TUŞBA
09.00 – 18.00 saatleri arasında Abdurrahman Gazi Mahallesi, Akka Konutlarında. 09.00 – 17.00 saatleri arasında Altıntepe ve Abdurrahman Gazi Mahalleleri Gülendan Sokak Gülendam 1-2- 3-4. Sokaklar. Bediüzzaman 2.-4. Sokak, Arap Baba 1. Ve 22. Sokak, Gülpembe Sokak, Bediüzzaman Sokak, Seher Sokak, Ahi Sokak, Hilim Sokak, Kanal Sokak, Ethem Dede 1. Sokak, Elçi Evler Sokak, Elçi Bey Sokak 140/2. Sokak. İmamlar Sokak, Fazilet Sokak, Muradiye Sokak, Sipahioğlu Sokak, Ulubatlı Hasan Sokak, Arif Sokak, Zambak Sokak, Zeve 11-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13-14.Sokak, Leylak 1-2-3-4-5-6. Sokak, Rüzgar Sokak, Evin Sokak, Dilbek Taşı Sokak.
İPEKYOLU
09.00 – 17.00 saatleri arasında İskele Mahallesi, Yalı, Selimbey, Abdurahman Gazi Mahalleleri, İskele Caddesi Üçevler 1-2-3-4-5-6-7- 8. Sokak, Samet Arvasi Sokak, İsmet Paşa Sokak, 1030. Sokak, Mehraplar Sokak, Erdem Sokak, Erdem 1-2. Sokaklar. Üçevler Caddesi, İskele Yolu Sokak, İskele 1-2-3. Sokalar, Esma Sokak, S. Ahmed Arvasi Sokak, Azat Sokak, Terzi Kapı Caddesi 562. Sokak, 576. Sokak, Yunus Caddesi Tebriz Jadı 7. Sokak, 578. Sokak, 579. Sokak. Haydar Baba Sokak, Haydar Baba 1-2. Sokaklar, Pamuk Baba Sokak, Bendimahi Sokak, Yunus 1-2-3. Sokaklar, Özlü 1-2-3. Sokalar, Şarman Sokak, 1183. Sokak. Çağlayan 1- 2. Sokak, Sayban Sokak, Aras 1. Sokak, Bayraktaroğlu 1-2-3-4. Sokaklar, Çayüstü Sokak, Kısmet Sokak, Polatoğlu 1. Sokak, Gelincik Sokak, Serdar 2. Sokak.
MURADİYE
09.00 – 17.00 saatleri arasında Uluşar Mahallesi Zincirli Küme Evlerinde.
ÇATAK
09.00 – 17.00 saatleri arasında Korulu Köyü, Övenler Mezrasında.