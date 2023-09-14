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Wanhaber / Fatma Öztürk

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile meyvecilik projesi kapsamında Van’daki çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yapılıyor.

Yüzde 80 hibeli toplam 320 bin adet meyve fidanı dağıtımı devam ederken, destekten faydalanmak isteyenlerin ilçe tarım müdürlüklerine başvurması gerekiyor.

ÇKS kaydı şartı aranmayan başvurular için tapu kaydı ve kimlik yeterli oluyor.

Çiftçilere yüzde 80 hibeli şekilde 60 bin elma, 50 bin ceviz, 50 bin kiraz, 50 bin vişne, 25 bin kayısı, 20 bin armut, 15 bin erik, 15 bin ayva, 15 bin şeftali, 10 bin dut, 5 bin nektarin ve 5 bin badem olmak üzere toplamda 320 bin meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirilecek.