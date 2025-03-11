Geçtiğimiz hafta alınan karar ile Van’da erkek ve bayan kuaför ücretlerine yüzde 50’lik zam yapıldı ve karar uygulanmaya başlandı.

Kararın ardından Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, odaya bağlı üyelerine önemli duyuru başlığı altında, yeni fiyat tarifesinin alınmasını aksi taktirde üyelerin ceza alabileceğini belirtti.

“CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK”

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, imzasıyla yapılan duyuruda, “Önemli duyuru: 2025 yılı yeni fiyat tarifesini almayan üyelerimiz, Ticaret İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve belediyeler fiyat tarifesi denetimine çıkacaktır. Tarife almayan üyelerimize cezai işlem uygulanacaktır. En kısa zamanda odadan yeni fiyat tarifenizi alınız.” denildi.