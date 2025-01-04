Van’da tıraş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Koç, “Henüz yapılmış bir zam yok. Maliyetlerimizin artmasından dolayı yeni fiyat tarifesini üst kurula (Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzel Salonu İşletmecileri Federasyonu) ilettik. Orada değerlendirilecek. Ocak ayının 15’i itibariyle onay gelirse yeni tarife uygulanacak. Onay verilmezse aynı tarife üzerinden hizmetlere devam edilecek” dedi.

Üst kurulun kabul etmesi durumunda Van’da tıraş ücretlerine yaklaşık olarak yüzde 50 oranında zam yapılacağı öngörülüyor.

VAN'DA GÜNCEL TIRAŞ ÜCRETLERİ

Saç kesimi: 200 TL

Sakal kesimi: 100 TL

Saç ve sakal kesimi: 300 TL

Saç, sakal ve yıkama: 350 TL

Çocuk tıraşı (makine ile): 100 TL

Çocuk tıraşı (normal): 150 TL