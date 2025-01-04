Van’da tıraş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.
Koç, “Henüz yapılmış bir zam yok. Maliyetlerimizin artmasından dolayı yeni fiyat tarifesini üst kurula (Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzel Salonu İşletmecileri Federasyonu) ilettik. Orada değerlendirilecek. Ocak ayının 15’i itibariyle onay gelirse yeni tarife uygulanacak. Onay verilmezse aynı tarife üzerinden hizmetlere devam edilecek” dedi.
Üst kurulun kabul etmesi durumunda Van’da tıraş ücretlerine yaklaşık olarak yüzde 50 oranında zam yapılacağı öngörülüyor.
VAN'DA GÜNCEL TIRAŞ ÜCRETLERİ
Saç kesimi: 200 TL
Sakal kesimi: 100 TL
Saç ve sakal kesimi: 300 TL
Saç, sakal ve yıkama: 350 TL
Çocuk tıraşı (makine ile): 100 TL
Çocuk tıraşı (normal): 150 TL