Van'da bugün akşam saatlerinde Yalımerez Mahallesi'nde toplanan bir grup eylemci, mahalleye çöp toplamak için gelen İpekyolu Belediyesi'ne ait çöp toplama aracını ateşe verdi.
Üzerinde Edremit Belediyesi reklamı bulunan fakat bir süredir İpekyolu Belediyesi tarafından kullanılan çöp toplama aracı, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.
Çöp konteynerlerini caddeye devirerek yolu trafiğe kapatan eylemciler, mahalledeki çöpleri almak için gelen belediye aracının önünü kesti. Şoförü ve temizlik personelini araçtan indiren eylemciler, aracı ateşe verdi.
Eylemcilerin Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstermek amaçlı aracı yaktıkları öne sürüldü.
Aracın Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil, DEM Partili İpekyolu Belediyesi'ne ait olduğunu öğrenen eylemciler, çevredekilere 112'yi aratarak itfaiye istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.