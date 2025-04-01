Van’da 2 Nisan Çarşamba itibariyle sona erecek olan Ramazan Bayramı’nda son gün hangi fırınların açık olduğu açıklandı.

Bayramın 3. gününde kent merkezinde 29 ekmek fırınının açık olacağı öğrenildi.

İşte Van’da Ramazan Bayramı’nın 3. gününde açık olacak olan nöbetçi fırınlar;

- Mis Tarım Unlu Mamülleri (Sıhke Caddesi Hacı Hidayet Camii Yanı)

- Göktat Ekmek Fırını (Bostaniçi Dörtyol Kavşağı)

- Mis Ekmek Fırını (İskele Caddesi sonu)

- Sofibaba Ekmek Fırını (Şerefiye Mahallesi Ayaz 1. Sokak)

- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (İskele İkinisan Polis Evi Karşısı)

- Uyaş Ekmek Fırını (Karşıyaka Beşyol Civarı)

- Akköprü Taş Ekmek (Akköprü Mahallesi)

- İstanbul Ekmek Fırını (Vali Mithatbey Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi)

- Ekmek Dünyası (Karşıyaka Mahallesi)

- Ünseli Dünya Unlu Mamülleri (Alipaşa Terzioğlu Durağı)

- Altın Odun Ekmek (Erek Dağı Caddesi Sosyal Meskenler Karşısı)

- Dural Taş Ekmek (Serhat Mahallesi) (Milli Egemenlik Caddesi Hayat Hastanesi Yanı)

- Kardeşler Taş Ekmek (Karşıyaka Mahallesi)

- Mevlana Taş Ekmek (Edremit Eski Toki Yolu)

- İstanbul Ekmek Fırını (Ali Paşa Mahallesi)

- Şafak Fırını (Şafak Mahallesi)

- Hasat Ekmek (İskele Caddesi Keremoğlu Petrol Yanı)

- Sarmaşık Ekmek Fabrikası (Kale Yolu Üzeri)

- Kampüs Unlu Mamülleri (Erciş Yolu Üzeri)

- Han Taş Ekmek (Ezberciler Arkası)

- Ünseli Trabzon 3 (Erciş Yolu Üzeri)

- Özberk Ekmek Fırını (Hacıbekir Caddesi)

- Kardeşler Ekmek Fabrikası (İskele Caddesi)

- Haktan Unlu Mamülleri (Erciş Yolu Üzeri Shell Petrol)

- Çağdaş Ekmek (Edremit Yeni Toki)

- Soner Usta Unlu Mamülleri (Terzioğlu Mahallesi)

- İbrahimoğulları Unlu Mamülleri (Yeni Mahalle Şerefiye Caddesi Demir Köprü)

- Elif Unlu Mamülleri (Gölbaşı Caddesi)