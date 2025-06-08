Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Van’da bayram coşkusu sürerken, vatandaşlar da ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri açık fırınları merak ediyor. 6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazar günü sona erecek. Bayramın üçüncü günü olan bugün (8 Haziran Cumartesi), Van genelinde 25 ekmek fırını nöbetçi olarak hizmet veriyor.

Vanlıların mağduriyet yaşamaması adına belirlenen nöbetçi fırınlar, farklı mahallelerde faaliyet göstererek halkın ekmek ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.

İşte Bayramın 3. Gününde Açık Olan Fırınlar:

Mistarım Unlu Mamülleri – Sıhke Caddesi Hidayet Camii yanı

Göktat Ekmek Fabrikası – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı

Sahil Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi sonu

Köylüm Ekmek Fabrikası – İstasyon Mahallesi

Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi

İskele Ekmek Fabrikası – Şerefiye Ferit Melen Caddesi

Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası

Başit Ekmek Fabrikası – Şabaniye Caddesi

Ünseli Dünya Unlu Mamülleri – Erciş Yolu üzeri

Altın Odun Ekmek – Erek Dağı Caddesi, Sosyal Meskenler

Gölbaşı Taş Ekmek – Gölbaşı Caddesi

Ekmek Diyarı – Selimbey Mahallesi, Melen Bulvarı

Büyükşehir Unlu Mamülleri – Akköprü Mahallesi

Toprak Ekmek Fabrikası – Orhan Doğan Caddesi

Yeni Şafak Fırını – Şafak Mahallesi

Nur Güneş – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Doğu Caddesi

Ünseli Trabzon 4 – Erciş Yolu üzeri

Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi

Başaktaş Ekmek – Gölbaşı Caddesi

Haktan Unlu Mamülleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol karşısı

Çağdaş Ekmek – Edremit Yeni TOKİ

Salkım Taş Ekmek – Yeni Mahalle

İbrahimoğulları Unlu Mamülleri – Yeni Mahalle, Şerefiye Caddesi (Demir Köprü)

Özgül Taş Ekmek – Artos İş Merkezi arası

Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ

Bayram süresince açık olacak bu fırınlar, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada büyük kolaylık sağlıyor.