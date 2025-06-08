Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Van’da bayram coşkusu sürerken, vatandaşlar da ekmek ihtiyacını karşılayabilecekleri açık fırınları merak ediyor. 6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazar günü sona erecek. Bayramın üçüncü günü olan bugün (8 Haziran Cumartesi), Van genelinde 25 ekmek fırını nöbetçi olarak hizmet veriyor.
Vanlıların mağduriyet yaşamaması adına belirlenen nöbetçi fırınlar, farklı mahallelerde faaliyet göstererek halkın ekmek ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor.
İşte Bayramın 3. Gününde Açık Olan Fırınlar:
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Mistarım Unlu Mamülleri – Sıhke Caddesi Hidayet Camii yanı
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Göktat Ekmek Fabrikası – Bostaniçi Dörtyol Kavşağı
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Sahil Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi sonu
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Köylüm Ekmek Fabrikası – İstasyon Mahallesi
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Hacıoğlu Ekmek Fabrikası – Şerefiye Mahallesi
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İskele Ekmek Fabrikası – Şerefiye Ferit Melen Caddesi
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Van Eksan Halk Ekmek Fabrikası
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Başit Ekmek Fabrikası – Şabaniye Caddesi
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Ünseli Dünya Unlu Mamülleri – Erciş Yolu üzeri
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Altın Odun Ekmek – Erek Dağı Caddesi, Sosyal Meskenler
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Gölbaşı Taş Ekmek – Gölbaşı Caddesi
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Ekmek Diyarı – Selimbey Mahallesi, Melen Bulvarı
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Büyükşehir Unlu Mamülleri – Akköprü Mahallesi
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Toprak Ekmek Fabrikası – Orhan Doğan Caddesi
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Yeni Şafak Fırını – Şafak Mahallesi
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Nur Güneş – Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Doğu Caddesi
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Ünseli Trabzon 4 – Erciş Yolu üzeri
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Kardeşler Ekmek Fabrikası – İskele Caddesi
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Başaktaş Ekmek – Gölbaşı Caddesi
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Haktan Unlu Mamülleri – Erciş Yolu üzeri, Shell Petrol karşısı
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Çağdaş Ekmek – Edremit Yeni TOKİ
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Salkım Taş Ekmek – Yeni Mahalle
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İbrahimoğulları Unlu Mamülleri – Yeni Mahalle, Şerefiye Caddesi (Demir Köprü)
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Özgül Taş Ekmek – Artos İş Merkezi arası
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Kevenli Taş Ekmek – Kevenli TOKİ
Bayram süresince açık olacak bu fırınlar, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada büyük kolaylık sağlıyor.