Meteorolojik tahminlere göre Van'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilen Van'da yarın için ise yağış beklenmiyor.
Van'da bugün beklenen hava durumu şu şekilde:
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu